Киян просять урятувати котів-безхатченків (відео)

14:15, 28 грудня 2016
Суспільство
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Заварені вікна до підвалів та закриті горища позбавляють їх прихистку.

Бездомних котів у Києві потрібно рятувати / УНІАН

Зооволонтери столиці просять усіх мешканців багатоквартирних будинків не зачиняти горища та не заварювати вікна до підвалів. Переконують, що це допоможе врятувати життя котів-безхатченків, адже тварини й так постійно потерпають від машин, злих собак та недобрих людей. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Теги: #Київ#волонтери#коти