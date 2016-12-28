Киян просять урятувати котів-безхатченків (відео)
14:15, 28 грудня 2016Суспільство
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Заварені вікна до підвалів та закриті горища позбавляють їх прихистку.
Бездомних котів у Києві потрібно рятувати / УНІАН
Зооволонтери столиці просять усіх мешканців багатоквартирних будинків не зачиняти горища та не заварювати вікна до підвалів. Переконують, що це допоможе врятувати життя котів-безхатченків, адже тварини й так постійно потерпають від машин, злих собак та недобрих людей. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зооволонтери звернулися до киян із проханням рятувати безпритульних котів
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