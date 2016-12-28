Киян просять урятувати котів-безхатченків (відео)

Зооволонтери столиці просять усіх мешканців багатоквартирних будинків не зачиняти горища та не заварювати вікна до підвалів. Переконують, що це допоможе врятувати життя котів-безхатченків, адже тварини й так постійно потерпають від машин, злих собак та недобрих людей. Про це йдеться у сюжеті ТСН.