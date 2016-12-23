У Вінниці правоохоронці припинили діяльність 14 гральних закладів (фото, відео)

За словами т.в.о. начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, під час практичного етапу загальнодержавного оперативно-профілактичного відпрацювання з припинення незаконного грального бізнесу у м. Вінниці одночасно були проведені санкціоновані судом обшуки в закладах, які підпільно займалися організацією азартних ігор, повідомляє прес-служба Вінницької Нацполіції.

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В ході обшуків поліцейські Вінницького відділу поліції спільно з працівниками Вінницької місцевої прокуратури та управління захисту економіки у Вінницькій області ДЗЕ НацполіціїУкраїни вилучили 186 системних блоків, 190 моніторів, 13 флеш-накопичувачів, 25 Wi-Fi роутерів, 53 спостереження, 163 клавіатури, 150 оптичних маніпуляторів. Крім того, вилучені документи щододіяльності гральних закладів, «чорна бухгалтерія», майже 25 тисяч гривень незаконно отриманого прибутку та 25 одиниць рекламної продукції.

Обшуки були проведені в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом). Таке правопорушення карається штрафом від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються особи, причетні до діяльності гральнихзакладів.

Робота з припинення незаконного грального бізнесу триває на території всієї області.