Поліція за добу "накрила" 65 нелегальних гральних закладів

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацполіції України.

У Києві оперативники Управління захисту економіки, слідства поліції та працівники прокуратури припинили діяльність 8 підпільних закладів, що знаходились у Святошинському, Шевченківському та Печерському районах.

Функціонували заклади під вивісками «Лото Маркет» та «В мережі». Окрім 146 одиниць вилученого обладнання та 58 тисяч гривень, правоохоронці склали на гравців 7 адміністративних протоколів за ст.181 (Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях) КУпАП.

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На Сумщині працівники підрозділу провели санкціоновані обшуки у 14 залах, в яких надавали послуги у сфері грального бізнесу. За допомогою спеціальної програми «Champion» гравці мали доступ до онлайн-казино. Поліцейські вилучили 90 персональних комп'ютерів.

Стільки ж гральних закладів припинили свою діяльність і у Вінницькій області. Співробітники Управління захисту економіки та слідчого управління обласної поліції вилучили 186 системних блоків.

У Київській області гральні заклади знаходились у Обухові, Василькові, Вишневому, Боярці та Чабанах. З 9-ти інтерактивних клубів оперативники УЗЕ, слідчі та спецпризначенці поліції вилучили 218 системних блоків та 13,9 тисяч гривень, які вже встигли програти гравці.

А у Житомирі правоохоронці «завітали» у 8 підпільних закладів, де надавались послуги з азартних ігор. Співробітники УЗЕ в Житомирській області спільно зі слідчими обласної поліції та експертами ДНДЕКЦ вилучили 136 персональних комп’ютерів, а також 1,4 тисяч доларів США та 6 тисяч гривень. Всі викриті заклади функціонували під вивіскою «Лото Маркет».

Окрім цього, санкціоновані обшуки поліцейські провели у 5-ти підпільних закладах Чернігова, 4-ри у Чернівцях, а також в м. Черкаси та м. Олександрія, що на Кіровоградщині. Вилучили 142 одиниці грального обладнання та 40,9 тисяч гривень.

Загалом упродовж доби, працівники територіальних управлінь Департаменту захисту економіки, слідчих підрозділів поліції та прокуратури припинили діяльність 65 гральних закладів, вилучили 919 одиниць комп'ютерного обладнання, інстальованого спеціальним програмним забезпеченням та 161 тисячу гривень.

Також на гравців складено 13 адміністративних протоколів.