Кабмін затвердив виплату академічних стипендій студентам у 2017 році

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Кабінет міністрів України затвердив виплату академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів на підставі рейтингів.

Перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець зазначив, що основою для формування рейтингу буде успішність студентів.

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"Стипендія має виплачуватися відповідно до рейтингу, в основі якого знаходиться успішність студентів, а також можуть бути інші показники", - сказав він.

За його словами, мінімальний розмір стипендії становитиме 1,1 тис. грн, підвищеної – 1,6 тис. грн.

Також будуть підвищені розміри стипендій для студентів, які навчаються на вчителів математики, інформатики, природничих наук, на деяких інженерних напрямках (гірництво і нафтогазова справа ) – 1,4 тис. грн, а підвищена – 2, 36 тис. грн.

За його словами, дане питання викликало публічні дискусії, і, серед іншого, прозвучала пропозиція, щоб в подальшому в дану систему ввести принцип позитивної дискримінації щодо студентів з інвалідністю, аби вони отримували додаткові бали для зайняття вищих місць в рейтингах і мали більше шансів на отримання академічних стипендій.

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Рішення було прийнято з умовою подальшого доопрацювання за участю Міністерства фінансів, Міністерством соціальної політики і студентських організацій.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Міносвіти заявили, що академічні стипендії призначатимуться за рейтингом успішності студентів від Міністерства освіти, тоді як на сьогодні стипендію отримують всі, чий середній бал успішності становить 4.0 і вище.

Соціальні стипендії отримуватимуть діти з малозабезпечених сімей, визначатиме яких, виходячи з доходів родини, Міністерство соціальної політики.