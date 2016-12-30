На Житомирщині триває боротьба з незаконною заготівлею та реалізацією новорічних ялинок

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Державній екологічній інспекції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, Держекоінспекцією щороку проводяться заходи по боротьбі із незаконною заготівлею та придбанням новорічних дерев, а також здійснюються перевірки в місцях продажу новорічних ялинок.

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"Спільно із представниками лісогосподарських підприємств, правоохоронними органами та управлінням ДСНС в Житомирській області розроблено та погоджено в Житомирській обласній державній адміністрації план комплексних заходів щодо здійснення контролю за перевезенням та реалізацією новорічних ялинок", - сказано у повідомленні.

Інспекція звернулась з листами до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з ініціативою про вжиття заходів щодо охорони, збереження та невиснажливого використання хвойних насаджень. Рейдові перевірки на території Житомирської області проводяться із залученням працівників Головного управління Національної поліції в Житомирській області, громадських інспекторів з охорони довкілля, громадських організацій.

Так, станом на 29 грудня у Житомирській області вже виявлено 64 особи, що порушили природоохоронне законодавство в частині заготівлі та придбанні «новорічних» дерев. Порушників оштрафовано на загальну суму 5 тис 780 грн. Крім того, порушникам пред’явлено претензії за заподіяну лісу шкоду у розмірі 8 тис 170 грн.