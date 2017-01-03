З 1 січня 2017 року “Перша приватна броварня” – новий преміум-спонсор Національної збірної команди України з футболу. У Федерації розповіли, що основним фактором вибору спонсора в рамках тендеру була не просто цінова пропозиція, а спільне бачення розвитку головної футбольної команди країни і, зокрема, запропоновані нові підходи щодо руху вболівальників.

«Новий партнер – це не просто заміна логотипу на формі чи на стадіоні, — підкреслює генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький. — Це частина нового підходу до багатьох процесів, зокрема, до системи тренування, до підбору гравців, зміна вектору комунікації — працюємо разом заради перемог, відчуваємо плече один одного у будь-якій ситуації. І вже сьогодні він дає свої плоди – наша команда гідно завершила минулий сезон, без поразок, на другому «прохідному» місці у свої підгрупі».

«Для нашої компанії – це честь бути партнером і спонсором Національної збірної з футболу, тому що за цю команду вболіває кожен українець, – додає Максим Васильєв, директор з маркетингу «Першої приватної броварні». – Ми цінуємо, що ФФУ розділяє запропонований нами підхід до партнерства і певну програму дій, кінцева мета якої – щоб Україна могла пишатися і результатами своєї збірної, і тією підтримкою, яку надаватимуть їй вболівальники, тобто кожен з нас».

Угоду про співпрацю підписано на 4 роки (до 2020 року включно).