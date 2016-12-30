Волонтери записали зворушливе привітання бійців АТО з Новим роком: "Все буде добре, дуже-дуже скоро" (відео)

У зворушливому ролику свої вітання українцям передали військові 137-го окремого батальйону берегової охорони, 81-ої окремої аеромобільної бригади, 72-ої та 54-ої окремих механізованих бригад.

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Зйомки та монтаж здійснено волонтерами фонду «Повернись живим».

Зазначимо, волонтери фонду “Повернись живим” за 2,5 роки роботи зібрали 99 704 431 грн для допомоги українськім військовим. Межу у 100 млн зборів планують подолати до кінця 2016 року.