В окупованому Криму більше 27 тисяч людей залишились без світла

В окупованому Криму сьогодні, 30 грудня, без електропостачання залишились 27, 8 тисяч осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики РФ.

Зокрема, електропостачання відсутнє у Судаку, Джанкой та 88 населених пунктах Сімферопольського, Красно-Перекопського, Феодосійського, Керченського, Євпаторійського та Первомайського районів.

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«30 грудня з 11-00 по нині через несприятливі погодні умови (вітер до 15 м / с, сніг) відбуваються відключення в електричних мережах 35 кВ і масові аварійні відключення в розподільних мережах 610 кВ (ГУП РК «Крименерго»)», - йдеться у повідомленні російського Міненерго.

Як повідомляв УНІАН, радник президента РФ Володимира Путіна по інтернету Герман Клименко заявив, що Росія повинна бути готова до того, що її можуть відключити від світового інтернету.

"Наша країна повинна бути готова до того, що її відключать від світового інтернету", - сказав він. За його словами, в проекті закону щодо регулювання російського сегмента інтернету (рунета) йдеться про захист критично важливої інфраструктури, яка повинна розміщуватися на території Росії.