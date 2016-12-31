Верховний суд Росії відхилив скаргу українського політв'язня Костенка

Про це написав його адвокат Дмитро Сотников на своїй в Facebook.

"Отже, у справі про звинувачення Костенко О.Ф. в заподіянні легкої шкоди здоров'ю співробітника БМОП "Беркут" за мотивами ідеологічної ненависті на Майдані Незалежності в 2014 році і зберіганні переробленого ствола від газового пістолета у власній квартирі всі засоби внутрішнього правового захисту вичерпані!" – повідомив він.

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"Тепер ми будемо боротися тільки за умовно-дострокове звільнення і за визнання факту катувань Костенка О.Ф. співробітниками ФСБ, що може дати можливість перегляду вироку за нововиявленими обставинами", – пише адвокат.

За даними Сотникова, Українська Гельсінська спілка з прав людини вже подала скаргу до Європейського суду з прав людини на захист Костенка.

Як відомо, російська влада звинуватила Костенка в тому, що він 18 лютого 2014 року завдав тілесні ушкодження кримському співробітнику "Беркута".

Суд в окупованому Криму призначив Костенку чотири роки і два місяці тюремного ув'язнення.