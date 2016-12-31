В Одесі відбувся парад новорічних трамваїв (фоторепортаж)
11:22, 31 грудня 2016Суспільство
752 0
В Одесі ввечері 30 грудня відбувся парад новорічних трамваїв.
Як передає кореспондент УНІАН, напередодні Нового року ввечері 30 грудня центром міста проїхала колона з п'яти нових трамваїв.
Старт був від Центрального парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, фініш - на Старосінній площі (біля залізничного вокзалу).
Читайте такожСвято наближається: Львів причепурили до новорічних свят (фоторепортаж)
Як пояснили у міськраді, трамваї, що вийшли на лінію, зібрані в Одесі.
Вагони були прикрашені гірляндами. В результаті створювався ефект поїзда, що світиться. У салонах були Дід Мороз і Снігуронька.
Парад відбувся за участю оркестру.
Як повідомляв УНІАН, у Києві до новорічних свят запустили "казковий трамвайчик".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Святкування Нового року 2017