В Одесі відбувся парад новорічних трамваїв (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, напередодні Нового року ввечері 30 грудня центром міста проїхала колона з п'яти нових трамваїв.

Старт був від Центрального парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, фініш - на Старосінній площі (біля залізничного вокзалу).

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Як пояснили у міськраді, трамваї, що вийшли на лінію, зібрані в Одесі.

Вагони були прикрашені гірляндами. В результаті створювався ефект поїзда, що світиться. У салонах були Дід Мороз і Снігуронька.

Парад відбувся за участю оркестру.

Як повідомляв УНІАН, у Києві до новорічних свят запустили "казковий трамвайчик".