У Києві під час смолоскипної ходи порушень громадського порядку не зафіксовано - поліція (відео)

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними поліції, усього в акції взяли участь близько 800 осіб. Вона стартувала від парку ім.Тараса Шевченка і завершилася на Майдані Незалежності.

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"Масові заходи з нагоди 108-ї річниці від дня народження Степана Бандери у столиці охороняли 700 правоохоронців, з яких - 250 військовослужбовців Національної гвардії. По завершенню акції грубих порушень громадського порядку не зареєстровано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 січня в Києві пройшла смолоскипна хода та народне віче з нагоди 108-ї річниці з дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.