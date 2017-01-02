У Києві на Майдані Незалежності відбулося віче з нагоди дня народження Степана Бандери (фотогалерея)

Як передає кореспондент УНІАН, організатори акції закликали учасників ходи погаслі смолоскипи віднести до автомобіля, який супроводжував ходу.

"Степан Бандера - це приклад того, як українці мають боротися за свою націю", - заявив депутат Київської міської ради Ігор Мірошниченко.

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"У час, коли практично безнадійною була боротьба, власним прикладом Степан Бандера надихав мільйони українців і надихає сьогодні на священну боротьбу з нашим одвічним ворогом - москалем", - наголосив Мірошниченко.

Під час віча учасники зібрання вшанували усіх своїх побратимів з числа представників партії "Свобода", які полягли на війні на Донбасі. Учасники віча наполягають, що події на Донбасі необхідно називати російсько-українською війною.

Після оголошення прізвищ полеглих українців, натовп почав скандувати "Герої не вмирають, вмирають вороги!".

Також Мірошниченко звернув увагу, що "немає поки що святкування на державному рівні, але крок за кроком ми відвойовуємо свідомість українців, ми вчимо їх шанувати українські традиції і українських героїв".

Організатори мітингу висловлюють переконання, що завдяки вшануванню пам'яті Бандери українським військовим на Донбасі вдасться перемогти ворога.

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Своєю чергою депутат Київради Юрій Сиротюк заявив, що "вже тисячу років триває наша велика війна проти одвічного ворога - Москви".

Він сказав, що "це війна не між нами і москалями, а між добром і злом, це війна між правдою і брехнею, це війна між світом свободи і світом рабства".

"Цього року кияни можуть проходити в своєму вільному місті по проспекту Степана Бандери. Я вірю, що і в районах Москви колись буде проспект Степана Бандери, і ми пройдемося так само цим містом", - заявив Сиротюк.

На його думку, в Москві дуже сильно бояться Бандеру, бо той є справжнім символом України.