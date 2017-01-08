"Попаснянський водоканал" знову отримує електроенергію – відновить постачання окупованого Луганська та околиць

Про це гендиректор компанії "Луганське енергетичне об'єднання" Володимир Грицай повідомив у ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Прозвучала інформація, що «Попаснянський водоканал» одержав перший транш коштів у сумі 10,5 млн грн, ми на своїх рахунках побачили близько 6 млн грн, тому було ухвалено рішення про відновлення поставок на Петровський водозабір", - сказав він.

При цьому Грицай відзначив, що на сьогодні борг водоканалу, навіть з урахуванням того траншу, який пройшов, залишається на рівні 123-124 млн грн за спожиту електроенергію.

"Після 10 січня це питання буде вирішуватися", - сказав він, відзначивши, що в цілому ситуація з розрахунками в регіоні суттєво не змінилася.

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Як повідомляв УНІАН, комунальне підприємство «Попаснянський районний водоканал» є постачальником води для 80 тис. жителів Луганської області, які проживають на контрольованій українською владою території, а також близько 1,2 млн жителів Луганської області - на тимчасово окупованих територіях.

Окупанти не розраховуються за воду, яка йде на контрольовану ними територію з підконтрольної українській владі частини Луганської області.

Станом на грудень 2016 року, борг окупованих територій Луганської області за спожиту воду становив 277 млн грн.

У зв'язку з цим у Попаснянського водоканалу виникла значна заборгованість перед ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» за спожиту електроенергію.

Через борг 1 грудня 2016 р. було припинено електропостачання КП «Попаснянський районний водоканал».

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомило, що 6 січня 2017 р. «Попаснянскому райводоканалу» було сплачено частину боргу у сумі 10,5 млн грн за водопостачання непідконтрольної території Луганської області. Разом з тим не вказувалося, хто саме заплатив частину боргу.