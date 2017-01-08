"Попаснянський водоканал" знову отримує електроенергію – відновить постачання окупованого Луганська та околиць
Компанія "Луганське енергетичне об'єднання" після одержання частини боргу за спожиту електроенергію відновила постачання електрики до підприємства «Попаснянський районний водоканал», що забезпечує водопостачанням підконтрольні уряду України та тимчасово окуповані території Луганської області.
Про це гендиректор компанії "Луганське енергетичне об'єднання" Володимир Грицай повідомив у ефірі телеканалу "112 Україна".
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"Прозвучала інформація, що «Попаснянський водоканал» одержав перший транш коштів у сумі 10,5 млн грн, ми на своїх рахунках побачили близько 6 млн грн, тому було ухвалено рішення про відновлення поставок на Петровський водозабір", - сказав він.
При цьому Грицай відзначив, що на сьогодні борг водоканалу, навіть з урахуванням того траншу, який пройшов, залишається на рівні 123-124 млн грн за спожиту електроенергію.
"Після 10 січня це питання буде вирішуватися", - сказав він, відзначивши, що в цілому ситуація з розрахунками в регіоні суттєво не змінилася.
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Як повідомляв УНІАН, комунальне підприємство «Попаснянський районний водоканал» є постачальником води для 80 тис. жителів Луганської області, які проживають на контрольованій українською владою території, а також близько 1,2 млн жителів Луганської області - на тимчасово окупованих територіях.
Окупанти не розраховуються за воду, яка йде на контрольовану ними територію з підконтрольної українській владі частини Луганської області.
Станом на грудень 2016 року, борг окупованих територій Луганської області за спожиту воду становив 277 млн грн.
У зв'язку з цим у Попаснянського водоканалу виникла значна заборгованість перед ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» за спожиту електроенергію.
Через борг 1 грудня 2016 р. було припинено електропостачання КП «Попаснянський районний водоканал».
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомило, що 6 січня 2017 р. «Попаснянскому райводоканалу» було сплачено частину боргу у сумі 10,5 млн грн за водопостачання непідконтрольної території Луганської області. Разом з тим не вказувалося, хто саме заплатив частину боргу.