Із 56 посадовців, до яких звернулись волонтери, допомогу армії надали лише троє

Про повідомляють представники фонду у мережі Facebook.

"На сьогодні листи надіслано 56 "е-декларантам", серед яких найбагатші депутати різних фракцій і груп, міністри, мери міст, очільники обладміністрацій, прокурори та навіть судді. Крім того наші звернення отримали 10 депутатів-майданівців, до яких ми вирішили звернутися у третю річницю Революції Гідності", - зазначається у повідомленні.

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Також волонтери констатують, що лише 11 із 56 отримувачів "листів щастя", надіслали їм відповіді, хоча відповідно до Закону "Про звернення громадян" вони мали відповісти протягом місяця з дня отримання листа.

У свою чергу надали допомогу лише троє із них. А саме: Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Різниченко (передав тепловізор «Народному тилу»), депутат ВРУ Ганна Гопко (зазначила у листі, що перерахувала кошти на рахунок «Повернись живим» і Старший слідчий департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Юрій Кривобок (допоміг у придбанні для проекту “Броня” 60-ти планшетів SamsungGalaxy Tab3 із додатковими картами пам'яті).

Як повідомляв УНІАН, у третю річницю початку Революції гідності в рамках акції "Е-десятина" волонтери звернулися до депутатів-активістів Майдану із закликом підтримати армію.