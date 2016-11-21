Акція "Е-десятина": волонтери звернулися до депутатів-майданівців, закликають підтримати армію

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє фонд "Повернись живим".

Нові листи із закликом допомогти армії отримають: Мустафа Найєм, Єгор Соболєв, Сергій Лещенко, Олег Мусій, Ольга Богомолець, Михайло Гаврилюк, Ігор Луценко, Володимир Парасюк, Ганна Гопко та Сергій Висоцький.

"Сьогодні вони представляють різні політичні сили, і у порівнянні з депутатами "старої школи" їхні статки виглядають більш ніж скромно. Попри це, їм ми також запропонували допомогти армії. Чому? Тому, що серед вас є ті, хто, отримуючи зарплату 2-3 тис. грн, щомісяця переказує по 100-200 грн на тепловізори, і робить це вже третій рік поспіль. Крім того, ми вважаємо, що деколи має значення не тільки сума внеску, але й його системність", - йдеться у повідомленні фонду.

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Також волонтери зазначають, що перші десять днів акції "Е-десятина" є очікуваними, але показовими.

"Поки ми готуємо як чергові звернення, так і наступні відправки тепловізорів та нічної оптики у зону АТО – нам потрібна ваша підтримка. Адже, як показали перші десять днів акції, сьогодні, як і три роки тому – розраховувати ми можемо передовсім на власні сили. Тож до справи", - зазначається у Facebook волонтерського фонду "Повернись живим".

З текстами усіх десяти листів депутатам-активістам Майдану можна ознайомитися тут.