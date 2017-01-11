"Навіщо тоді переговори з державою Україна?": в ІС прокоментували публікацію Савченко списків полонених

За його словами, група "Інформаційний спротив" намагалась "відпрацьовувати" тему полонених ще навесні 2014 року, коли вона виникла, передає Апостроф.

"Тоді представники спецслужб попросили цю тему не чіпати і пояснили, чому. Привели нам конкретні факти. Причина – шахрайство, тема, яка зараз на слуху. Адже є ризик того, того з родичів вимагають гроші за людей, які перебувають у полоні", - зазначив Тимчук.

У переговорному процесі, каже експерт, є чутливий момент: є випадки, коли переговори були зірвані через те, що стала відома якась інформація.

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"Доводилося починати все спочатку. Весь цей переговорний процес - дуже тонка сфера. Крім того, цим повинні займатися люди, які знають, що вони роблять, які знають правила "гри" і знають, як не нашкодити. Савченко до таких людей не відноситься", - сказав Дмитро Тимчук.

"Існує і політичний момент: переговори йдуть по лінії державних структур, через уповноважених державою людей. Інакше, навіщо тоді переговори з державою Україна?", - додав він.

Тимчук наголосив, що Росія використовує тему полонених для спекуляцій.

"Коли Савченко каже, що вона опублікувала прізвища полонених для того, щоб уникнути спекуляцій, я, з української сторони, бачу єдину людину, яка спекулює на цій темі – це сама Савченко", - заявив експерт.

"Вона зробила "подвиг", адже навіть найодіозніші українські політики ніколи на цю тему не піарилися. Вона полізла в цю сферу саме з цих мотивів, на моє глибоке переконання", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня народний депутат України Надія Савченко оприлюднила списки полонених та зниклих безвісти на Донбасі.