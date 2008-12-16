Криза різко збільшила приплив капіталу до США

У жовтні 2008 року, тобто в той час, коли світова фінансова криза в багатьох країнах світу досягла свого піку, чистий приплив капіталу в економіку США склав більше 286 мільярдів доларів. Про це йдеться в офіційному прес-релізі Міністерства фінансів США. Для порівняння, у вересні приплив був 142,6 мільярда доларів, у серпні - 17,1 мільярда доларів, а в липні був зафіксований відплив у 25 мільярдів доларів.

Приватні інвестори за жовтень вклали в США 274,5 мільярда доларів, а державні - 11,9 мільярда доларів. При цьому, попри загальний приплив капіталу, вкладення іноземних інвесторів в довгострокові зобов`язання США скоротилися на 13,3 мільярда доларів. З іншого боку, значно збільшилася доларова заборгованість банків - на 207 мільярдів доларів.

Статистика Міністерства фінансів США показує, що коли фінансова криза поширилася на більшість розвинених країн та країн, що розвиваються, інвестори вважали за краще знову довірити свої вкладення американській економіці. Це відбулося навіть при тому, що криза почалася саме в США і саме США постраждали від неї чи не найсильніше за решту всіх країн світу.

Приплив коштів до Сполучених Штатів відбувся на тлі відтоку з ринків, що розвиваються. Зокрема, в жовтні 2008 року, за даними голови Центробанку Росії Сергія Ігнатьева, з Росії вивели близько 50 мільярдів доларів.

Лента.ру