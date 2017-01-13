У хмарах та "під шторкою": бомбардувальники ЗСУ провели навчальні польоти на Хмельниччині (фоторепортаж)

До командирських польотів залучалися усі льотчики й штурмани від рівня командира ланки та вище, йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони.

Денна льотна зміна з переходом у нічні польоти відбувалась у складних метеорологічних умовах. Відтак командир на передпольотних вказівках наголосив на дотриманні усіма екіпажами навчально-бойових літаків Л-39, бомбардувальників Су-24М та бомбардувальників-розвідників Су-24МР заходів безпеки й високої концентрації льотної майстерності.

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Зазначається, що мета командирських польотів — практичне відпрацювання та удосконалення єдиної методики виконання польотів у хмарах, за хмарами ("під шторкою") із заходом на посадку з використанням посадкових систем.

"Незважаючи на складні метеоумови, а з настанням темної пори доби вони значно погіршились, льотна зміна минула вдало", - розповіли в Міноборони.

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