Рейдерські атаки, спричинені кризою, будуть іншими, ніж у попередні роки

Фінансова криза спровокує нову хвилю рейдерських атак на малий і середній бізнес. Таку думку висловив директор Антирейдерського союзу підприємців України (АСПУ) Андрій СЕМИДІДЬКО на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, «кризове рейдерство» відрізнятиметься від рейдерства попередніх років. Зокрема, частка спекулятивного капіталу, що живила рейдерів, зменшилася. Тому рейдерські групи через відсутність фінансування перейшли від великих об`єктів до атак на середній і малий бізнес, невеликі підприємства в регіонах, нерухомість і землю в обласних центрах.

А.СЕМИДІДЬКО зазначив, що рейдери «відпрацювали» свої схеми і «вартість» захоплення буде набагато менше. При цьому він вважає, що ще однією причиною розповсюдження рейдерства є спроби місцевих влад перекласти свої прорахунки на плечі бізнесменів у вигляді підвищення тарифів і податків.

За підрахунками АСПУ, внаслідок рейдерства, починаючи з 2005 року, в Україні втрачено близько 320 тис. робочих місць. Оцінна вартість активів компаній, які з 2005 року перебувають у сфері рейдерськіх відносин (7 тис. справ), становить 46 млрд. дол.

За даними союзу, з 1993 року в Україні відбулося близько 30 тисяч рейдерських випадків: переділ і примусова зміна власників, перешкоджання господарській діяльності, примусове банкрутство, незаконне відведення земельних ділянок, посягання на інтелектуальну власність і особисту власність фізичних осіб, адміністративний тиск.

Довідка УНІАН. Антирейдерський союз підприємців України створено в 2005 році власниками підприємств, які зазнали рейдерської атаки. Діяльність союзу спрямована на боротьбу з рейдерством і захист інтересів своїх членів, зокрема захист їхньої власності. Станом на грудень ц.р. до АСПУ входять 327 трудових колективів підприємств, які працюють в різних галузях промисловості України.