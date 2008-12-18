Світові ціни на нафту знизилися

... до 40-45,5 дол./бар.

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 17 грудня 2008 р. на провідних нафтових біржах значно знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 45,53 (- 1,12) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 40,06 (- 3,54) дол./бар. РосБізнесКонсалтинг

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter