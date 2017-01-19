Розпочато розслідування стосовно прокурорів, які працюють у "ЛНР"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Луганської області.

«Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом участі громадян України в діяльності так званої «Генеральної прокуратури «ЛНР», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у діяльності терористичної організації)»,- йдеться в повідомленні.

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Як повідомляє прокуратура, встановлено, що 5 прокурорів-зрадників, порушивши присягу працівника прокуратури України, перейшли на сторону терористичної організації «ЛНР», зайняли керівні посади у «Генеральній прокуратурі «ЛНР» та здійснюють свою діяльність на користь терористів.

«У зв’язку з тим, що «прокурори» так званої «Генеральної прокуратури «ЛНР» переховуються від слідства на тимчасово непідконтрольній владі України території, за принципової позиції прокуратури області, стосовно останніх розпочато процедуру спеціального (заочного) досудового розслідування», - зазначається в повідомленні.

Прокуратурою Луганської області вживаються всі заходи щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаних кримінальних проваджень.