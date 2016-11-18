Під Попасною СБУ викрила три замасковані позиції, обладнані ракетними комплексами "Фагот" (фото)
12:21, 18 листопада 2016Війна
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Служба безпеки України виявила в районі проведення антитерористичної операції три замасковані на місцевості вогневі позиції, обладнані пусковими установками протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) "Фагот".
Як повідомив прес-центр СБ України, ПТРК були виявлені в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення на околиці с. Новозванівка Попаснянского району Луганської області.
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Під час звірки маркувань ПТРК правоохоронці встановили, що вони не перебувають на озброєнні Збройних сил України.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, тривають слідчі дії.
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