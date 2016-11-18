Під Попасною СБУ викрила три замасковані позиції, обладнані ракетними комплексами "Фагот" (фото)

Як повідомив прес-центр СБ України, ПТРК були виявлені в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення на околиці с. Новозванівка Попаснянского району Луганської області.

Читайте такожПід Зайцевим терористи хотіли "вичавити" підрозділи сил АТО з позицій, стався бій

Під час звірки маркувань ПТРК правоохоронці встановили, що вони не перебувають на озброєнні Збройних сил України.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, тривають слідчі дії.