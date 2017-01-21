МЗС України застерігає українців від відвідування центральних районів Італії

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України.

"У зв’язку з землетрусом, що стався в провінціях Аквіла та Рієті 18 січня ц.р., та з огляду на збереження небезпеки подальших поштовхів МЗС рекомендує громадянам України без нагальної необхідності утриматися від відвідання цих районів Італії", - йдеться в повідомленні.

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Для тих громадян України, які перебувають на територіях, де зберігається загроза землетрусу, необхідно уважно стежити за повідомленнями компетентних органів Італії та ознайомитися з рекомендаціями Департаменту цивільного захисту при Раді Міністрів Італійської республіки.

У випадку потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Італії.

Як відомо, лавина накрила триповерховий готель ввечері в середу. Ймовірно, її спровокував землетрус, що стався в центральних районах Італії. Проте через сильні снігопади і заблоковані дороги рятувальникам вдалося дістатися до готелю лише рано вранці в четвер.