ЗМІ розповіли, хто організував зустріч Савченко з ватажками "Л/ДНР" у Мінську (відео)

Про це в інтерв’ю Громадському розповів сам Володимир Рубан.

За його словами, Савченко сама хотіла долучитися до процесу звільнення українських заручників і "побачити все це зсередини".

"Як тільки видалась нагода, я організував зустріч у Мінську (зустріч Савченко з Плотницьким і Захарченком – Ред.)", – сказав він, додавши, що ця зустріч не була таємною.

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За його словами, він довго обирав місце для такої зустрічі, оскільки, наприклад, у Донецьку це було робити небезпечно.

"Небезпечним не лише з донецького боку, а й з нашого. Багато хто зацікавлений у тому, щоб Савченко була мертвою героїнею", – розповів Рубан.

При цьому він додав, що зустріч Савченко з ватажками бойовиків у Мінську мала позитивне значення для прискорення процесу переговорів щодо обміну.

Нагадаємо, Савченко підтвердила, що 7 грудня 2016 року перебувала в Мінську і зустрічалася з представниками РФ і лідерами так званих "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким. За її словами, основною метою зустрічі була необхідність вирішення питання обміну полоненими. Зустріч викликала неоднозначну реакцію в Україні, зокрема, звинувачення Савченко в зраді України в інтересах Кремля.