НБУ визначив графік роботи комерційних банків після свят

Національний банк України визначив графік роботи комерційних банків у перші дні січня 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НБУ.

За інформацією прес-служби, Національний банк України, враховуючи рекомендації, викладені у розпорядженні Кабінету міністрів України "Про перенесення робочих днів у 2009 році", переніс робочий день банківської системи з п’ятниці 2 січня на неділю 4 січня (робота банків без клієнтів з виконанням комплексу заходів, пов’язаних з початком нового звітного року), а 5 та 6 січня 2009 року визначив звичайний режим роботи.

При цьому з метою забезпечення безперебійної діяльності банківської системи щодо своєчасної виплати пенсій, грошових виплат та інших платежів соціального характеру банки зобов’язано до 30 грудня 2008 року включно отримати в територіальних управліннях Національного банку України готівку в необхідних розмірах та у святкові і вихідні дні з 1 по 7 січня 2009 року забезпечити надійну роботу банкоматів, своєчасне підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

5 та 6 січня 2009 року система електронних платежів Національного банку України працюватиме у звичайному режимі.