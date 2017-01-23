У Черкаській області шахрайка зібрала майже 1,5 мільйона гривень нібито для бійців АТО

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління СБУ Черкаської області.

Згідно з повідомленням, жінку, що протягом минулого року встигла зібрати майже 1,5 грн, 21 січня затримали в місті Сміла на Черкащині.

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У ході розслідування правоохоронці встановили, що жителька Черкаської області збирала гроші з промислових підприємств у різних регіонах України нібито на допомогу учасникам антитерористичної операції.

Зловмисниця зареєструвала на своє ім’я фіктивний благодійний фонд. Від його імені жінка телефонувала керівникам підприємств з проханнями перерахувати гроші на рахунок фонду для надання допомоги дітям, підрозділам антитерористичної операції, соціально незахищеним верствам населення.

Шахрайка під час телефонних дзвінків представлялася чиновницею різних облдержадміністрацій або помічником високопосадовців. Співробітники Харківського управління спецслужби задокументували, що зловмисниця встигла зібрати майже півтора мільйона гривень. Усі гроші жінка витратила в автоматах гральних салонів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 і 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень) ККУ. Наразі триває досудове слідство.