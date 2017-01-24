"І вдень, і вночі": українські десантники відпрацювали навчально-бойові завдання (фоторепортаж)

13:37, 24 січня 2017
Суспільство
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На одному із загальновійськових полігонів, десантники 81 окремої аеромобільної бригади ВДВ ЗС України відпрацьовували навчально-бойові завдання під час наступу відділень та взводів за підтримки штатних артилерійських підрозділів, а також при умовах роботи артилерії противника.

Як повідомляє прес-служба Міноборони, навчання проводились як в день, так і в ночі з використанням штатних засобів нічного бачення, новітніх тепловізійних прицілів та тепловізорів.

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За словами командиру підрозділу, десантники висувались на позиції для наступу, проводили розгортання у бойовий порядок та за підтримки легкоброньованої техніки, наступали на позиції умовного противника.

"Слід зауважити, що кожне відділення у взводі виконувало конкретно поставлене йому завдання. Оцінювалися у цих навчаннях тактичні дії, якість вогневого ураження та часові показники, — розповів офіцер.

Загалом, воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади після 3 днів навчань показали добрі та відмінні результати, за що були заохочені командуванням військової частини.

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Теги: #ЗСУ#навчання#ВДВ