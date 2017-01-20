У Міноборони розповіли про цьогорічні багатонаціональні навчання на території України

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

Він нагадав, що Верховна Рада прийняла закон про схвалення рішення президента про допуск збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі в багатонаціональних навчаннях.

«Законом врегульовано питання допуску підрозділів збройних сил іноземних країн на територію України для участі в багатонаціональних військових навчаннях, визначення їхньої загальної чисельності, типів і кількості озброєнь, військової техніки, строків перебування, місць дислокації на період проведення навчань», - зазначив речник.

За його словами, згідно із законом цього року на території України відбудеться три багатонаціональних навчання, серед яких щорічні україно-американські навчання серії «Rapid Trident» та «Sea Breeze».

Крім того Гуцуляк підкреслив, що «підрозділи ЗСУ візьмуть участь у 20 командно-штабних навчаннях за кордоном із залученням окремих представників ЗСУ та 16 багатонаціональних навчаннях за межами України із залученням підрозділів».

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«До участі у навчаннях на території України планується залучити близько 12,5 тис. військовослужбовців ЗСУ, з боку наших партнерів очікується залучення близько 7,5 тис. учасників. До участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України залучатимуться близько 1,5 тис. військових ЗСУ з озброєнням та військовою технікою», - зазначив представник Міноборони.

«Усі навчання спрямовані, в першу чергу, на підготовку підрозділів ЗСУ до відсічі збройної агресії та є інтегрованим елементом їхньої бойової підготовки. При цьому основні зусилля будуть зосереджені на підвищення бойової готовності та взаємосумісності ЗСУ з підрозділами країн-членів НАТО, підготовці штабів усіх рівнів відповідно до вимог та стандартів НАТО, а також індивідуальній та колективній підготовці особового складу ЗСУ до виконання завдань з урахуванням стандартів Альянсу», - підкреслив Гуцуляк.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Верховна Рада ухвалила закон про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних навчаннях (№5636).

За це рішення проголосували 236 народних депутатів із 329 зареєстрованих у сесійній залі.