У Нацполіції вакантними залишаються близько 20 тисяч посад

Як передає УНІАН, про це в Харкові сказав журналістам заступник начальника Національної поліції Костянтин Бушуєв.

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"Ми говоримо про те, що він (некомплект – УНІАН) коливається у межах близько 20 тис. особового складу. Але якщо врахувати ті темпи, з якими починаємо роботу з усунення цієї проблеми, сьогодні оголошені конкурси на заміщення вакантних посад на близько 3,2 тис. одиниць. До кінця року ми хочемо збільшити в силу відсутності чи наявності ресурсів цю цифру до 8 тисяч", - повідомив Бушуєв.

За його словами, особлива увага приділяється комплектуванню особовим складом підрозділів патрульної поліції.

Бушуєв наголосив, що рівень некомплектності не є однаковим у різних областях України. "Не можна сказати, що це конкретно якийсь підрозділ. Некомплект абсолютно різний. У різних областях по-різному: десь не вистачає слідчих, десь більше не вистачає кримінального розшуку, десь – більше забезпечення. Тобто це не та категорія, що можна сказати, що провал у конкретному напрямку", - зауважив він.