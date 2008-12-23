«Медична галузь України: перспективи виходу з кризи» - круглий стіл в Інституті Горшеніна

25 грудня (четвер) 2008 року об 11 годині в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна відбудеться круглий стіл «Медична галузь України: перспективи виходу з кризи» Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Ведучий – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна. Питання до обговорення: 1. Чи здатна вітчизняна медична галузь вийти з кризи? 2. Антикризові ініціативи Міністерства охорони здоров’я України. Учасники круглого столу: Василь КНЯЗЕВИЧ, міністр охорони здоров’я України Микола ПОЛІЩУК, колишній міністр охорони здоров’я України Геннадій СЛАБКИЙ, директор Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України Олег МУСІЙ, голова Громадської Ради МОЗ України Ніна ГОЙДА, проректор з лікувальної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти Фахівці медичної галузі Контакт: Олена Дяченко (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16. Адреса: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter