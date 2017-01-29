У Києві вшанували пам'ять Героїв Крут (фоторепортаж)

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко вшанували пам’ять оборонців української державності, які загинули у бою поблизу селища Крути.

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Як повідомляє прес-служба глави держави, президентське подружжя поклало квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі у Києві, де були поховані відважні студенти.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

У заходах також взяли участь голова Верховної Ради Андрій Парубій, члени Кабінету міністрів, мер Києва Віталій Клічко.

У зверненні до українського народу у День пам’яті Героїв Крут Петро Порошенко відзначив, що героїчний бій під Крутами назавжди вписаний на скрижалі національної історії - передусім як приклад волелюбності та незламності українського народу.

«Зараз, як і тоді, Росія розв’язала війну і заперечує свою агресію, намагаючись поширити у світі міф про внутрішній конфлікт в нашій державі. Стало традицією у День пам'яті Героїв Крут вшановувати сучасних героїв, які віддали своє життя за суверенітет і територіальну цілісність держави уже в нинішній українсько-російській війні. Вічна їм пам’ять», - зазначається у зверненні.