У Львові вшанували пам'ять Героїв Крут (фото)

У Львові сьогодні вихованці військового ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут урочистим маршем вшанували київських студентів і бійців вільного козацтва, які загинули в 1918 році під час бою з більшовицькою армією.

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Як передає кореспондент УНІАН, заходи проходили на Личаківському цвинтарі біля могил учасників легендарного бою під станцією Крути Ігоря Лоського та Андрія Лазаренка.

Ліцеїсти у парадній формі зі штандартом ліцею та державними прапорами України здійснили урочисте проходження у присутності керівництва органів влади області та міста, численних представників громадськості.

На місці поховань учасників бою під станцією Крути присутні спільно помолилися за борців за волю України, а після покладання корзин з синього-жовтими квітами та вінків запалили десятки лампадок біля могил полеглих героїв.

Також сьогодні у Львові у парку «На валах» відбудеться театралізоване військово-історичне дійство "Бій за станцію Крути".