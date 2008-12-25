Долар на міжбанку дешевшає

Через святкування у США та Європі католицького Різдва торги доларом і євро можливі тільки на ТОМ’і.

Як повідомляє фінансова компанія “ІнтерБізнесКонсалтинг”, на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися на ТОМ’і зниженням котирувань – 7,60/7,95 грн., ціни на російську валюту впали до 0,2660/0,2760 грн., котирування євро-гривні пішли вниз – 10,6380/11,1585 грн.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,4014/1,4020 дол. США (середа – 1,3967/1,3969).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою долар-гривня – 7,77/7,81 грн.