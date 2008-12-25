Цього року з СБУ звільнилися 1 400 осіб - платять мало

Внаслідок низької заробітної плати цього року зі Служби безпеки України звільнилися понад 1 тис. 400 працівників.

Про це в інтерв`ю газеті «Дело» (№ 238 від 25 грудня 2008 року) повідомила заступник голови СБУ Світлана НЄЖНОВА.

«Наступний рік буде дуже складним для всіх розпорядників бюджетних коштів, і для СБУ зокрема. Якщо 2008 року наш бюджет становив 1,9 млрд. грн., то наступного він запланований на 300 млн. менше - приблизно 1,6 млрд. Тобто на розвиток матеріально-технічної бази коштів уже не буде. Тільки на зарплату, яку уряд для нас залишив на рівні цього року», - сказала С.НЄЖНОВА про перспективи фінансування спецслужби 2009 року.

Вона зазначила, що для стабільної роботи Служби безпеки необхідне фінансування в обсязі 4,5 млрд. грн.

Відповідаючи на запитання щодо вжитих заходів для економії коштів, заступник голови СБУ повідомила, що «два тижні тому вже вийшов наказ про скорочення витрат на відрядження, паливно-мастильні матеріали, мобільний зв`язок тощо. Режим жорсткої економії за всіма статтями бюджету функціонує в Службі впродовж усього 2008 року. Наприклад, норму витрат бензину зменшено на 25%. Мобільні телефони залишаємо тільки в керівної ланки й оперативних співробітників. Тут скорочення становить приблизно 60%. Крім того, ми зараз встановлюємо в адміністративних будівлях лічильники на воду й енергоносії. Також плануємо централізувати бюджетні потоки в Службі безпеки».

С.НЄЖНОВА зазначила, що зарплати працівників зменшуватися не будуть. «Грошове забезпечення залишиться на колишньому рівні - рівні цього року. З усіма надбавками та преміями. До речі, премії цього року, як і минулого, керівництву за одностайним рішенням колегії не виплачували», - сказала вона.