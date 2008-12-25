Реконструкція «Олімпійського» лише цього року обійдеться у 260 мільйонів

Видатки на фінансування робіт з реконструкції НСК “Олімпійський” до Євро-2012 цього року складуть 260 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту.

Так, станом на 24 грудня у відповідності до договорів, укладених ДП "НСК "Олімпійський" з підрядними організаціями згідно з оформленими у встановленому порядку актами, виконано робіт на суму близько 180 млн. грн. Очікується, що до кінця року будуть завершені окремі роботи ще на понад 17,6 млн. грн.

Крім цього, з метою забезпечення безперервності виробничого процесу та створення необхідних умов для проведення реконструкції у початковий період 2009 р. державному підприємству "НСК "Олімпійський" надано дозвіл здійснити попередню оплату будівельно-монтажних робіт на суму 60 млн. грн. у 2008 році. Відповідне розпорядження Кабінет міністрів прийняв 17 грудня. Також у розмірі 2,3 млн. грн. будуть профінансовані проектні роботи з перенесення інженерних мереж за межі території забудови стадіону.

В Мінспорту наголошують, що зазначена загальна сума коштів повністю відповідає визначеному урядом розміру видатків, передбачених у 2008 р. на фінансування робіт з реконструкції НСК. “Таким чином, держава забезпечує повне та вчасне фінансування робіт з реконструкції НСК "Олімпійський" у 2008 році”, - підкреслюється в повідомлення прес-служби міністерства.