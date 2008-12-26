Як краще підтримати сільське господарство?

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону “Про внесення змін до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України (щодо удосконалення механізмів державного цінового регулювання ринку сільськогосподарської продукції, страхування ризиків сільськогосподарського виробництва та впровадження заходів по відновленню тваринництва і реалізації соціальних програм на селі)”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 411 із 445 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом передбачається вдосконалення механізмів державної підтримки агропромислового комплексу, зокрема, аграрних інтервенцій, надання державних бюджетних позик, приведення у відповідність до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", розширення визначень, узгодження окремих правових норм, уточнення термінології чинної редакції Закону.

Пропонуються також зміни до механізму державного цінового регулювання, зокрема, визначення мінімальних інтервенційних цін на основі середньогалузевих нормативних витрат та мінімального прибутку.

Очікується внесення уточнення в частині формування державного продовольчого резерву (державного інтервенційного фонду).

Законопроектом розширюється перелік об`єктів бюджетної дотації та спеціальної бюджетної дотації, зокрема, на будівництво тваринницьких ферм та соціальних об’єктів на селі.

В ньому уточнюються функції центрального органу виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики щодо координації дій на організованому (біржовому) аграрному ринку. Відповідно до чинного законодавства, встановлено порядок надання товарним біржам висновку про відповідність вимогам, як документу дозвільного характеру.