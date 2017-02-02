У Києві десятки молодиків біля "Сбербанку" на Володимирській вимагають його закриття

Як передає кореспондент УНІАН, вони щільно заліпили наліпками ролети, що закривають вікна банку.

На цих наліпках зображений Кремль, а також міститься напис: "Увага! Це банк країни - агресора. Він буде закритий. Терміново забирайте свої гроші".

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Окрім того, активісти розлили червону фарбу біля входу у відділення банку, а також символічно закрили його саморобними конструкціями із ланцюгів та металевих балок, стилізованих під протитанкові "їжаки".

Поліція не втручається в те, що відбувається біля банку. На вході до відділення "Сбербанку" перебувають всього двоє поліцейських.