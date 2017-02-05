На прикладі роботи медиків в Авдіївці МОЗ розробить алгоритм дій для інших міст - Супрун
На прикладі організації роботи медиків в Авдіївці у Міністерстві охорони здоров'я розроблять алгоритм дій для інших міст України, особливо у прифронтовій території.
Як написав на своїй сторінці в Facebook голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, про це заявила в.о. голови МОЗ Уляна Супрун під час відвідин Авдіївки у неділю, 5 лютого.
За його словами, Супрун високо оцінила роботу авдіївської лікарні і сказала, що буде сприяти залученню української діаспори для розвитку цієї лікарні.
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Жебрівський також додав, що усі школи Авдіївки готуються з понеділка відновити навчання.
Нагадаємо, в Авдіївці Донецької області до електропостачання підключено майже все місто, за винятком мікрорайону «Ювілейний». Також в ДСНС зазначають, що тривають відновлювальні роботи на Авдіївському коксохімічному заводі.