Китай взявся за пошук фінансистів за кордоном

Китайські фінансові організації зайнялися пошуком працівників за кордоном, пише The International Herald Tribune. 27 компаній фінансового сектора, включаючи Шанхайську фондову біржу, Bank of Shanghai і Pudong Development Bank, провели ярмарки вакансій у Лондоні, Чикаго та Нью-Йорку.

Всього компанії, що беруть участь у ярмарках вакансій, планують залучити мінімум 170 нових менеджерів, зокрема у сфері управління ризиками. На заході в Нью-Йорку попередньо реєструвалися 250 осіб, проте прийшли значно більше - 850.

Як пише газета, популярність таких ярмарків пояснюється фінансовою кризою, через яку багато банкірів вже залишилися без роботи. Проте в Китаї все ще є можливість подальшого розвитку і розширення банків.

Нагадаємо, до кінця жовтня в кредитних організаціях всього світу було звільнено 150 тисяч осіб. За оцінками ФРС США, в найближчі кілька років будуть скорочені ще більше 55 тисяч працівників фінансового сектора.

Лента.ру