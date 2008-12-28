Газпром сумнівається, що Нафтогаз виплатить борг до Нового року

Газпром не вірить у здатність українського Нафтогазу розплатитися за боргами до настання Нового року.

Про це в ефірі «Эхо Москвы» заявив офіційний представник російської газової монополії Сергій Купріянов. В той же час він сказав, що сторони активно шукають можливі схеми, які дозволили б українській стороні погасити борг. Темі постачань енергоносіїв була присвячена і телефонна розмова прем`єрів України і Росії. Подробиці бесіди Тимошенко і Путіна не повідомляються. Відомо лише, що розмова відбулася на прохання української сторони.

Тим часом, керівництво Газпрому не виключає, що проблема транзиту енергоносіїв може торкнутися і Європи, хоча компанія обіцяє зробить усе можливе, щоб не допустити перебоїв з постачаннями газу. Про це йдеться в листі, який глава «Газпрому» Олексій Міллер направив зарубіжним партнерам.