Військова прокуратура викрила прикордонника на отриманні 2 тисяч доларів хабара

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, грошові кошти призначалися за вплив на посадових осіб відділу прикордонної служби «Шегині» щодо безперешкодного ввезення товарів з Республіки Польща на територію України.

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«Під час одержання другої частини хабара в розмірі 800 доларів США вказаного прикордонника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Грошові кошти виявлені та вилучені під час проведення огляду місця події», - йдеться в повідомленні.

На даний час йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням).

Готуються клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.