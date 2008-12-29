Голова Газпрому назвав свою ціну на газ для України

Розрахункова ціна газу для України з 1 січня 2009 року при переході на ринкові ціни має становити 418 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє управління інформації "Газпрому" з посиланням на голову холдингу Олексія МІЛЛЕРА.

"Сьогодні під час переговорів з делегацією НАК "Нафтогаз України" голова правління ВАТ "Газпром" О.МІЛЛЕР нагадав, що "у разі переходу на ринкові, відповідні європейським, ціни для України розрахункова ціна на 1 січня 2009 року має становити 418 доларів за тисячу кубометрів", - говориться в повідомленні.

У 2008 році Україна купує газ по 179,5 долара за тисячу кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, Росія вимагає, щоб Україна розрахувалася в поточному році за газ, закачаний в сховища в листопаді і грудні, інакше обіцяє припинити постачання газу з 1 січня 2009 року.

За останніми даними "Газпрому", борг України за газ, поставлений в листопаді, становить 805,8 млн. дол. За поставки поточного місяця Україна має не пізніше 31 грудня ц.р. переказати 862,3 млн. дол., а також штрафні санкції за невчасну сплату.

Сума пені і штрафів на даний момент становить близько 450 млн. дол.