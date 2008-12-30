Мерії Києва не вистачило часу, аби обґрунтувати нові тарифи на проїзд

Київська влада готова до взаємного діалогу та конструктивної роботи на благо киян спільно з Антимонопольним комітетом України, водночас просить у комітету додаткові два тижні, щоб підготувати обґрунтування щодо підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської держадміністрації, у відповідному клопотанні, підписаному Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, на ім`я в. о. голови АМКУ Олександра МЕЛЬНИЧЕНКА мерія просить перенести засідання щодо тарифів на проїзд із 30 грудня 2008 року на 12 січня 2009 р.

За інформацією прес-служби, підставою для такого клопотання є великий обсяг роботи з підготовки необхідної документації для всебічного розгляду цього питання. В офіційному листі КМДА йдеться про те, що Київська міська державна адміністрація готова надати всі необхідні документи й обґрунтування для вирішення цього важливого як для киян, так і для всієї транспортної галузі столиці, питання.

Як повідомляв УНІАН, КМДА видала розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті з 4 листопада 2008 році у 3-4 рази.

11 грудня Антимонопольний комітет України ухвалив рішення порушити справу про незаконність підвищення тарифів на проїзд у київському електротранспорті проти Київської міської державної адміністрації, Київського метрополітену і "Київпастрансу".

Мер столиці сказав, що вважає дане рішення АМК популізмом.

16 грудня Антимонопольний комітет України рекомендував Київській міській державній адміністрації, КП «Київський метрополітен» і КП «Київпастранс» протягом 10 днів переглянути тарифи на проїзд у комунальному транспорті у бік пониження.

Як повідомив в.о. голови АМК, «ми вбачаємо в діях КМДА, «Київпастрансу» і «Київського метрополітену» ознаки порушення конкурентного законодавства. Ми пропонуватимемо їм переглянути рівень тарифів у бік зменшення».