Лікарні України повністю забезпечені вакцинами - МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник управління громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України Сергій Платов.

За його словами, на сьогодні в Україні є практично усі вакцини, які включені у Календар профілактичних щеплень.

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"Зокрема, потреба у вакцині БЦЖ забезпечено на понад півроку, вакцина проти кору та краснухи наявна у кількості у понад мільйона доз (її вистачить на 9-10 місяців), у достатній кількості вакцина КДП, вакцини проти дифтерії у дорослого населення", - наголосив Платов.

Він підкреслив, що усі вакцини мають вводитися безоплатно.

"Усі вакцини, які закуповувалися через міжнародні організації, пройшли перекваліфікацію ВООЗ, є якісними та безпечними. Усі спекуляції на цю тему неприпустимі. Жодних важких наслідків вакцини не дають. Ми розглядаємо можливість внести у календар щеплень певні зміни, які зроблять його сучасним та ефективним. Є потреба введення нових вакцинацій, цей час назрів. Україна тут теж відстає. У багатьох кількість антигенів значно більше - у нас 10 генів, у інших до 16. У цьому напрямку МОЗ буде працювати, щоб адаптувати наш календар до прогресивних календарів щеплень європейських країн," - сказав Платов.