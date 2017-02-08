У Києві відклали продаж квитків на Євробачення-2017
У столиці за рішенням Антимонопольного комітету відклали продаж квитків на Євробачення-2017.
За скаргою одного з учасників тендеру комітет зобов'язав Національну телекомпанію України скасувати результати торгів.
Антимонопольний комітет вирішив, що переможець конкурсу не відповідає одразу чотирьом вимогам.
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У НТКУ це спростовують, але стверджують: рішення поважають і думають, як діяти далі.
Крім того, заступник генерального директора ПАТ НСТУ Павло Грицак пообіцяв надходження квитків на Євробачення-2017 вже у лютому.
Євробачення відбудеться навесні 2017 року в Києві. Головною ареною конкурсу стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня. Загалом продаж і бронювання квитків здійснюватиметься для дев’яти шоу – шість генеральних репетицій, два півфінальні змагання і фінал Євробачення-2017.