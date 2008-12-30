Нардеп дає 100%, що з весни вся Україна залишиться без гарячої води

Заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіонального розвитку Верховної Ради Олександр ПОПОВ (фракція Партії регіонів) чекає в 2009 році перебоїв з опаленням і гарячим водопостачанням.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН у телефонній розмові.

«Я чекаю, що у нас будуть соціальні конфлікти через нездатність підприємств житлово-комунального господарства в деяких містах України надати стабільні житлово-комунальні послуги», – сказав він.

На думку експерта, це пов`язано з тим, що вже сьогодні немає можливості платити за спожиті енергоносії з величезним дефіцитом бюджету, закладеним у 2008-2009 роках. «Тому ми можемо опинитися без тепла в зимовий період. І зі стовідсотковою впевненістю можу сказати, що без гарячої води з весни і до осені наступного року, мабуть, навіть у столиці», – додав О.ПОПОВ.

При цьому найвагомішою подією в суспільно-політичному житті країни цього року він назвав прийняття Закону України “Про реалізацію житлових прав жителів гуртожитків”. «Це закон, який стосується більше мільйона людей, котрі зі зрозумілих причин не реалізували своє право на приватизацію державного житлового фонду. У нормальних економічних умовах це дуже великий поштовх для того, щоб ці люди могли приватизувати житло і мати якийсь капітал у вигляді нерухомості, одержати в банку позику і розпочати будівництво квартири. Це не тільки важливий соціальний момент, він також підштовхнув би нашу економіку, особливо житлове будівництво», – вважає О.ПОПОВ.

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