Міліція затримала підозрюваних у скоєнні серії збройних нападів

У Вінниці, в одному з приватних будинків по вулиці Богуна, оперативники карного розшуку та бійці спецпідрозділу «Беркут» затримали двох чоловіків, які підозрюються у скоєнні серії збройних нападів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділ зв`язків із громадськістю Управління МВС у Вінницькій області.

На квартирі, яку винаймали чоловіки, міліціонери вилучили газовий пістолет іноземного виробництва «RONTG RG 89» калібру 9 мм, перероблений кустарним способом під стрільбу гумовими кулями, дві чорні шапочки з прорізями для очей та биту. Усі ці знаряддя вони використовували під час нападів.

Затриманих підозрюють у скоєнні двох розбійних нападів. Зокрема, на початку листопада близько 21.00 вони зайшли до одного з магазинів у Вінниці та, погрожуючи розправою, забрали у продавця 400 гривень. Свої погрози злочинці підтвердили пострілом в холодильник.

Через три дні розбійники скоїли аналогічний напад на магазин у місті Козятині. Погрожуючи розстріляти продавців, злочинці в чорних масках двічі вистрілили в повітря, потім забрали виручку в сумі 2000 гривень та два мобільних телефони.

За наявною інформацією, на рахунку затриманих і напад серед білого дня на аптеку в центрі Вінниці. Однак там злочинцям не вдалося поживитися – їх налякали випадкові свідки і нападники втекли.

Пошуки злочинців були утруднені тим, що вони не підтримували зв’язки з родиною, змінювали місце проживання, гастролювали по областях.

Наразі обидва затриманих – під арештом у м. Вінниці. 27-річний затриманий родом із Жмеринки, у вересні цього року звільнився з місць позбавлення волі, де відсидів майже 4 роки за розбійний напад на власного брата. Його подільник – 30-річний уродженець Липовецього району умовно відбував покарання за зберігання наркотиків.

За попередніми даними розслідування, їх обґрунтовано підозрюють у скоєнні семи злочинів на території Вінниччини - 2-х розбійних нападів, 2-х квартирних крадіжок та 3-х пограбувань.

Щодо затриманих порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений групою осіб) Кримінального кодексу. Триває слідство.