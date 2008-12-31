Вандали пошкодили пам'ятник Василю Маргелову в Херсоні

У Херсоні вчинено акт вандалізму на нещодавно встановленій стелі на честь почесного громадянина міста командувача Повітряно-десантних військ СРСР Василя Маргелова. Про це УНІАН повідомили у прес-службі мерії Херсона.

“Був пошкоджений встановлений на стелі фотоколаж із зображенням головкому ПДВ СРСР Василя Маргелова в роки Великої Вітчизняної війни. Ймовірно, вандали пошкодили його в ніч на 30 грудня», - повідомили в прес-службі.

Довідка УНІАН. Стела встановлена в Херсоні 26 грудня 2008 р. з нагоди 100-річчя від дня народження генерала Маргелова. Будівництво стели велося за рахунок благодійних внесків.

В.Маргелов народився 27 грудня 1908 р. в Катеринославі (нині Дніпропетровськ), помер 4 березня 1990 р. У 1944 р. командував 49-й гвардійською дивізією, яка звільняла Херсон від німецько-фашистських військ. У 1954-1959 і 1961-1979 рр. очолював Повітряно-десантні війська СРСР, зробивши їх кращими військами Радянського Союзу. Почесний громадянин Херсона.