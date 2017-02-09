У Харкові жінці не вдалося вчинити самогубство у метро через машиніста, який екстрено загальмував

У харківському метрополітені, на станції «Південний вокзал» жінка кинулася під потяг, однак машиніст встиг вчасно загальмувати. Про це повідомив директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко на своїй сторінці у Facebook.

Згідно із його повідомленням, жінка – жива, її підняли із рейок без видимих пошкоджень.

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"Годину тому на станції "Південний вокзал" жінка кинулася під поїзд. Машиніст - молодець, не розгубився, застосував екстрене гальмування. Жінку підняли з рейок. Зараз з нею працює поліція. Начебто не тільки жива, але й видимих пошкоджень немає. Через п'ять хвилин після інциденту було подано напругу, і потяги пішли в звичайному режимі", – написав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харкові 35-річний чоловік покінчив життя самогубством, стрибнувши під потяг метрополітену.

За даними поліції, станцію метро закрили для обслуговування пасажирів. Чоловіка із травмами доставили до лікарні, однак, незважаючи на зусилля медиків, він помер.