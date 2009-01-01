Газпром готовий продовжити переговори про газ для України

"Газпром" закликає "Нафтогаз Украины" продовжити переговори щодо контракту-2009 на постачання газу країні, але поки українська делегація в "Газпром" не прибула, заявив у четвер офіційний представник російського холдингу Сергій Купріянов, повідомляють РІА "Новости". "Ми закликаємо продовжити переговори, але поки українська делегація в "Газпром" не приїхала", - сказав Купріянов на брифінгу в центральному офісі компанії